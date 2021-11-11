Alişan ve eşi Buse Varol’un arasına ’Hayri’ girdi dedikodular bir anda ayyuka çıktı ’ee şimdi nasıl olacak’ Haklarında doğru çıkmıyor Camdaki Kız...

Alişan'la evlenmeden önce son olarak ''Payitaht Abdülhamid'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buse Varol'un, geçtiğimiz günlerde setlere döneceğini açıklamıştı.

'Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye' diyerek müjdeli haberi vermişti.