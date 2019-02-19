Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

Alişan 42 yıl sonra babalık duygusunu yaşadı. Buse Varol, doğuma günler kala eşi Alişan'ın doğuma gireceğini belirtmişti. Dediği gibi de oldu. 2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ı kucaklarına aldığı anları görmeye hazır mısınız? İşte Alişan ve Buse Varol'un doğumhaneden ilk fotoğrafları...

19.02.2019 11:36 - Son Güncelleme: 19.02.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





