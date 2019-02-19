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Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

Alişan 42 yıl sonra babalık duygusunu yaşadı. Buse Varol, doğuma günler kala eşi Alişan'ın doğuma gireceğini belirtmişti. Dediği gibi de oldu. 2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ı kucaklarına aldığı anları görmeye hazır mısınız? İşte Alişan ve Buse Varol'un doğumhaneden ilk fotoğrafları...

19.02.2019 11:36 - Son Güncelleme: 19.02.2019 11:36
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

Alişan ve Buse Varol'uun oğulları Burak'a kavuşma anı yüzlerde tebessüm sebebi oldu. İşte ünlülerin doğum fotoğrafları...

Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

EBRU DESTAN İNAN VE OĞLU OKTAY

Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

WİLMA ELLES

Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

ESRA EROL VE OĞLU ÖMER

Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'a kavuşma anı! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
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