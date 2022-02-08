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Haberler Magazin Alişan ve Buse Varol'un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

Alişan ve Buse Varol'un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

Alişan ve Buse Varol'un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafına bakın! Ortaya çıkan miktar dudak uçuklatan cinsten... Şu sıralar araları bozuk olan ve sık sık boşanma iddiaları ile gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çocukları için 3 dadı tuttu. Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları ortaya çıktı. Dadıların aylık maaşı ve masrafları kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın daha önce dadılardan Maria'ya tektaş armağan etmişti.

08.02.2022 09:37 - Son Güncelleme: 08.02.2022 09:37
Alişan ve Buse Varol’un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

Demet Akalın dadılardan birine tektaş hediye etmişti... Alişan ve Buse Varol'un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten!

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Alişan ve Buse Varol’un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, yine ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Alişan ve Buse Varol’un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

Ünlü çiftin kızları Eliz, bir yaşına bastı. Buse Varol, kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi düzenledi. Ancak partide, sahnede olmamasına rağmen baba Alişan yoktu. Alişan'ın da annesi Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamadan fotoğraflar paylaştı. Tektaş Ailesi'nin olduğu kutlamada Buse Varol'un olmaması dikkat etti.

Alişan ve Buse Varol’un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

Alişan ve Buse Varol’un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

FİLİPİNLİ 3 DADI VAR

Alişan ve ailesinden kimsenin gelmediği doğum gününde bir dikkat çeken detay ise 3 dadı oldu. Güzel oyuncu, organizasyona Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Varol, kendisine yardımcı olan dadılarına da sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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