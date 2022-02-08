Alişan ve Buse Varol’un çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşı ve aylık masrafı dudak uçuklatan cinsten! Demet Akalın tektaş hediye etmişti

Ünlü çiftin kızları Eliz, bir yaşına bastı. Buse Varol, kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi düzenledi. Ancak partide, sahnede olmamasına rağmen baba Alişan yoktu. Alişan'ın da annesi Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamadan fotoğraflar paylaştı. Tektaş Ailesi'nin olduğu kutlamada Buse Varol'un olmaması dikkat etti.