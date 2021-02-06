Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz bebek dünyaya geldi! Alişan 'haftaya 4 kişiyiz' demişti Eliz çıktı geldi

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Alişan ve Buse Varol ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Çift ikinci çocukları Eliz'de kavuştu. Alişan'ın 'haftaya 4 kişiyiz' açıklamasının üzerinen çok geçmeden Eliz bebek dünyaya geldi. Alişan son yaptığı sosyal medya paylaşımında kızı Eliz'in doğum müjdesini şu sözlerle verdi: Geldi babası'nın aşkı geldi şükür. Alişan paylaşımına nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi. İşte Alişan'ın son paylaşımı…

06.02.2021 12:53 - Son Güncelleme: 06.02.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





