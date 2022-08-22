Alişan tatilden paylaştı! Minik kızı ile eğlenceli anları sosyal medyayı salladı! Buse Varol’a benzetilen Eliz ilgi odağı oldu
Eşi ve çocuklarıyla tatilde olan Alişan, kızı Eliz ile objektif karşısına geçti ve o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Kızı Eliz ile kumsalda eğlenceli anlar geçiren Alişan'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Eliz sevimli halleriyle sosyal medyayı salladı. Öte yandan annesi Buse Varol'a benzetilen Eliz'in son hali dikkat çekti. İşte baba-kızın sosyal medyayı sallayan o anları...
'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan, 2019'un şubat ayında oğlu Burak'ın doğumuyla ilk kez babalık duygusunu yaşadı.
Ünlü çift, 2020 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına aldu. Mutlu birliktelikleri devam eden Buse Varol-Alişan çifti, geçtiğimiz haftalarda oğulları Burak ve kızları Eliz ile Bodrum'a gitti.
Alişan ve minik kızı Eliz'in eğlenceli anları | VİDEO
Ailesiyle birlikte güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Alişan, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Eşi ve çocuklarıyla tatilde olan Alişan, kızı Eliz ile objektif karşısına geçti ve o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.
Kızı Eliz ile kumsalda eğlenceli anlar geçiren Alişan'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Eliz sevimli halleriyle sosyal medyayı salladı.