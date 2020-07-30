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Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Çağla Şikel'in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu. Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliklerinden olan çocukları Uzay ve Kuzey ile tatilde olan Çağla Şikel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolarla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Şikel'in masayı topladıktan sonra ayağıyla sinekliği açtığı ve Alişan'a meydan okuyarak aracın bagaj kapısını kapattığı video altına binlerce yorum geldi. Sosyal medyanın konuştuğu videonun ardından Çağla Şikel'in ve Alişan'ın boyları merak konusu oldu.

30.07.2020 14:15 - Son Güncelleme: 30.07.2020 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





