Haberler Galeri Magazin Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Çağla Şikel'in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu. Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliklerinden olan çocukları Uzay ve Kuzey ile tatilde olan Çağla Şikel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolarla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Şikel'in masayı topladıktan sonra ayağıyla sinekliği açtığı ve Alişan'a meydan okuyarak aracın bagaj kapısını kapattığı video altına binlerce yorum geldi. Sosyal medyanın konuştuğu videonun ardından Çağla Şikel'in ve Alişan'ın boyları merak konusu oldu.

30.07.2020 14:15 - Son Güncelleme: 30.07.2020 14:43
Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Sıkı dostlar Alişan ve Çağla Şikel, Instagram'daki meydan okuma videoları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliklerinden olan çocukları Uzay ve Kuzey ile tatilde olan Çağla Şikel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolarla kısa sürede qdından söz ettirmeyi başardı. Şikel'in masayı topladıktan sonra ayağıyla sinekliği açtığı ve Alişan'a meydan okuyarak aracın bagaj kapısını kapattığı video altına binlerce yorum geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Çocukları Uzay ve Kuzey ile tatile çıkan ünlü güzel Çağla Şikel'in ayağıyla sinekliği açtığı o anlar sosyal medyanın gündemi oldu. Düzgün fiziği ve uzun boyuyla her daim gözleri üzerinde tutan Çağla Şıkel'e bu videolar ardından binlerce yorum ve milyonun üzerinde beğeni geldi.

Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Sosyal medya kullanıcıları 'Uzun boy avantajı' yazarken Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü.

Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Şikel ise paylaşımıyla 'Alişan guducum saygılar' diyerek tek hamlede ayağıyla bagajı kapattı ve meydan okumaya anında geri dönüş yaptı.

Alişan meydan okudu Çağla Şıkel videolu yanıtı ile ağızları açık bıraktı! Alişan: İzlerken çapraz bağım koptu...

Alişan ile Çağla Şikel'in meydan okuma videolarını izleyenler, ünlülerin boylarını merak etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten Instagram'da ilan-ı aşk! Denizde görüntülenmişti...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten Instagram'da ilan-ı aşk! Denizde görüntülenmişti...