Alişan kızı Eliz'in doğum gününde paylaştığı fotoğrafla yürek sızlattı! "Amcan ile tek fotoğrafın, ben sana her zaman onu anlatacağım kızım"
Alişan kızı Eliz'in doğum gününde paylaştığı fotoğrafla yürek sızlattı! Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Burak adında bir oğlu ve Eliz adında da bir kızı olan Alişan - Buse Varol çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle dikkat çekti. Alişan, 1. yaş gününü kutladığı kızı Eliz ile amcası Selçuk Tektaş'ın karesini duygusal bir notla paylaştı. Ünlü şarkıcının sözleri takipçilerini duygulandırdı.
06.02.2022 13:24
- Son Güncelleme: 06.02.2022 13:24
"AMCAN İLE TEK FOTOĞRAFIN"
Alişan kızı Eliz'in doğum gününde paylaştığı fotoğrafla yürek sızlattı! Ünlü türkücü Alişan 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturdu, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına aldı.
Ünlü Türkücü Alişan ise, koronavirüs nedeni ile kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'lı paylaşımı ile yürekleri sızlattı.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ve kızı Eliz'in fotoğrafını ''Amcanla tek fotoğrafın :( Ben sana her zaman amcanı anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacaksın seveceksin kızım'' notuyla paylaştı.