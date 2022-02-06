Alişan kızı Eliz'in doğum gününde paylaştığı fotoğrafla yürek sızlattı! "Amcan ile tek fotoğrafın, ben sana her zaman onu anlatacağım kızım"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ve kızı Eliz'in fotoğrafını ''Amcanla tek fotoğrafın :( Ben sana her zaman amcanı anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacaksın seveceksin kızım'' notuyla paylaştı.