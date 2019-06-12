Alişan Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Alişan ile Buse Varol'un...
Alişan ile Buse Varol'un oğulları sosyal medyayı salladı. Ünlü çift, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında dünyaevine girdi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, Şubat ayında kucaklarına aldıkları oğulları Burak'ın her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Alişan'ın Kıbrıs tatili öncesinde Instagram hesabından, "Baba İzlanda'yı bana bırak, o iş bende dedi" yorumuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Alişan ve Buse Varol çiftinin 4. ayına giren oğulları Burak ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
Alişan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına alan Alişan, 4. ayına giren oğlu Burak'ın fotoğrafını Instagram hesabından, "Baba İzlanda'yı bana bırak,o iş bende dedi" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, takipçilerini bir hayli güldürdü. Hızla büyüyen minik Burak'ı görenler ise "Maşallah" demekten kendini alıkoyamadı. İşte Alişan'ın o paylaşımı ve oğlu Burak...