Alişan Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Alişan ile Buse Varol'un...

Alişan ile Buse Varol'un oğulları sosyal medyayı salladı. Ünlü çift, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında dünyaevine girdi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, Şubat ayında kucaklarına aldıkları oğulları Burak'ın her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Alişan'ın Kıbrıs tatili öncesinde Instagram hesabından, "Baba İzlanda'yı bana bırak, o iş bende dedi" yorumuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Alişan ve Buse Varol çiftinin 4. ayına giren oğulları Burak ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

12.06.2019 10:57 - Son Güncelleme: 12.06.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





