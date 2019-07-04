Alişan ile eşi herkesi şok etti! Aşklarıyla gündem olan çift meğer...
Alişan ile Buse Varol çifti, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü türkücü Alişan, eşi Buse Varol ile fotoğrafını paylaştı. Alişan'ın "27 Kasım 2017..Henüz 13 günlük aşkımız. Seni seviyorum aşkım" paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, ünlü çiftin yaşı merak konusu oldu. Peki Alişan kaç yaşında? İşte herkesi şok eden gerçek...
04.07.2019 13:08
- Son Güncelleme: 04.07.2019 13:08
Alişan ile Buse Varol'un yaşları merak konusu oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında baba olan Alişan, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Alişan'ın "27 Kasım 2017..Henüz 13 günlük aşkımız. Seni seviyorum aşkım" notluyla yaptığı TBT paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Peki Alişan kaç yaşında? İşte Alişan ile eşi Buse Varol'un yaşları...
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