Alişan ile eşi herkesi şok etti! Aşklarıyla gündem olan çift meğer...

Alişan ile Buse Varol'un yaşları merak konusu oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında baba olan Alişan, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Alişan'ın "27 Kasım 2017..Henüz 13 günlük aşkımız. Seni seviyorum aşkım" notluyla yaptığı TBT paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Peki Alişan kaç yaşında? İşte Alişan ile eşi Buse Varol'un yaşları...