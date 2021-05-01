Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti

Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, evliliklerini oğulları Burak'la taçlandırmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı. Çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenen ve doğum sonrası kilolarından hızla kurtularak gündeme gelen Buse Varol, minik kızı Eliz'in fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Minik Eliz'in masmavi gözleri ise sosyal medya kullanıcılarını mest etti. İşte Buse Varol'un Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı o paylaşım…

01.05.2021 00:51 - Son Güncelleme: 01.05.2021 00:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





