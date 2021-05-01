RAMAZAN İMSAKİYE
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Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti

Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, evliliklerini oğulları Burak'la taçlandırmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı. Çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenen ve doğum sonrası kilolarından hızla kurtularak gündeme gelen Buse Varol, minik kızı Eliz'in fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Minik Eliz'in masmavi gözleri ise sosyal medya kullanıcılarını mest etti. İşte Buse Varol'un Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı o paylaşım…

01.05.2021 00:51 - Son Güncelleme: 01.05.2021 00:51
Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti

Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift, doğum sonrası yaptıkları paylaşımlarla ise sık sık gündem oldu.

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Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti

Buse Varol, minik kızı Eliz ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eliz bebek ise masmavi gözleriyle sosyal medya kullanıcılarını mest etti.

Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti

Varol'un paylaşımının ardından ise ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Buse Varol ile Alişan olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…

Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti

Esra Erol ve çocukları

Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz masmavi gözleriyle mest etti! Sevimli hali ‘maşallah’ dedirtti