Alişan ile boşanacağı iddia edilmişti... Bir erkek bir kız çocuğu olan Buse Varol'dan üçüncü bebek açıklaması!
Alişan ile boşanacağı iddia edilmişti... Burak adında bir erkek, Eliz adında bir kız çocuğu olan Buse Varol'dan üçüncü bebek açıklaması geldi. Son dönemde evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen ünlü çiftten Buse Varol, boşanma iddialarına yaptığı açıklama ile son noktayı koymuştu. 31 yaşındaki Buse Varol üçüncü bebek hakkında bakın neler söyledi...
ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA MI?
Alişan ile boşanacağı iddia edilmişti... Bir erkek bir kız çocuğu olan Buse Varol'dan üçüncü bebek açıklaması geldi. Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın 2022 koleksiyonu önceki akşam dev bir defileyle tanıtıldı. Geceye katılan Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, "Hakan'ın yaptığı defileler acayip güzel olduğu için çok merak ediyorum." dedi.
"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"
31 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin, "İki çocukla zorlanmayacak mısınız?" sorusuna "Deneyeceğim, bilmiyorum." yanıtını verdi.
Eşi Alişan'ın kendisini desteklediğini söyleyen Buse Varol, "Üç sene ara verdim, o da en büyük destekçim." dedi. Ayrıca üçüncü kez anne olmak istediğini de belirten Varol, "5-6 sene sonra olacak şekilde düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
2018 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleri süren Alişan-Buse Varol çifti, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. İkilinin, bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
ALİŞAN'DAN TEPKİ!
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'ın videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Önceki gün oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'ya 'benimsin' dediği video ile sosya medya gündemine bomba gibi düşen Alişan'ın oğlu Burak kısa sürede gündem oldu.