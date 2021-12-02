ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA MI?

Alişan ile boşanacağı iddia edilmişti... Bir erkek bir kız çocuğu olan Buse Varol'dan üçüncü bebek açıklaması geldi. Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın 2022 koleksiyonu önceki akşam dev bir defileyle tanıtıldı. Geceye katılan Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, "Hakan'ın yaptığı defileler acayip güzel olduğu için çok merak ediyorum." dedi.