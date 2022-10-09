Alişan ile Adriana Lima'dan bomba görüntü! Gençlik yılları sosyal medyanın diline düştü: "Alişan'ın hırkası köylü güzelinin gönlünü çalmış"
Alişan ile Adriana Lima'dan bomba görüntü! O kare sosyal medyanın diline düştü. 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan ve Burak ile Eliz adında iki evlat sahibi olan Alişan'ın Adriana Lima ile ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 3 çocuk sahibi olan dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Alişan'ın gençlik haline, "Alişan'ın yün hırkası köylü güzelinin gönlünü çalmış" , "Gerçek mi bu?" yorumları yağdı. İşte çok konuşulan o kare...
09.10.2022 09:36 - Son Güncelleme: 09.10.2022 09:42
"ALİŞAN'IN HIRKASI KÖYLÜ GÜZELİNİN GÖNLÜNÜ ÇALMIŞ"
Alişan ile Adriana Lima'dan bomba görüntü! Gençlik yılları sosyal medyanın diline düştü...
Geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili evlillikteki krizi atlattı. Şimdilerde ailesiyle mut bir yaşam süren ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medyada yayılan Adriana Lima ile görüntüsü kısa sürede gündem oldu.
Alişan'ın Adriana Lima ile bu karesini görenler şaştı kaldı, fotoğrafın gerçek olup olmadığı sorgulandı. Gençlik halleri ile dikkat çeken Alişan ile Adriana Lima kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.