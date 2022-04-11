Alişan “Eşim kadar zevk almadım” deyip paylaştı! Buse Varol’un halini gören şoke oldu! İlk yorumu yapan Işın Karaca: “Delirdin...”
Alişan "Eşim kadar zevk almadım" deyip paylaştı! Boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan, son dönemlerde yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Kötü günleri geride bırakıp mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftten Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Buse Varol ile bir eğlence merkezine giden Alişan, eşinin korku dolu anlarını paylaştı. Görüntülere "Ben çok keyif aldım ama eşim kadar değil" notunu ekleyen Alişan'a Buse Varol'dan yanıt gecikmezken ilk yorum şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. İşte Alişan'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
'Dostlar Mahallesi' isimli dizi setinde tanışan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Buse Varol Alişan çifti 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz dönemde evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen isim, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.
Kötü günleri geride bırakıp mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden çift, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Alişan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü türkücü, eşi Buse Varol ile hız trenine binerek yaşadığı adrenalin dolu anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Söz konusu görüntülerde korku dolu anlar yaşadığı görülen Buse Varol'dan da eşine cevap gecikmedi. Varol, eşine "Uydum aklına ama fena değildi" şeklinde karşılık verdi.