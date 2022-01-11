Alişan eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı 'öpüşme' yorumuna gelen tepkilere yanıt verdi: "İşinize gelmeyince..."
Alişan, eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı 'öpüşme' yorumuna gelen tepkilere yanıt verdi. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren şarkıcı Alişan, son dönemde boşanma haberleri ile gündeme geliyordu. Önceki gün konuya açıklık getiren Alişan, eşi Buse Varol hakkında, "Öpüşseydi karım olamazdı" sözleri ile dikkat çekmişti. Ünlü isim, sözleri üzerine gelen tepkilere yanıt verdi.
Alişan eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı 'öpüşme' yorumuna gelen tepkilere yanıt verdi. Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan gerçekleri arka arkaya açıkladı. 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, eşinden, özel hayatına merak edilenleri anlattı.
Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan şarkıcı, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem" diye konuştu.