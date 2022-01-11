Alişan eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı 'öpüşme' yorumuna gelen tepkilere yanıt verdi: "İşinize gelmeyince..."

Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan şarkıcı, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem" diye konuştu.