Alişan eşi Buse Varol'la ilgili o gelişmeyi açıkladı gözyaşlarını zor tuttu sesi titredi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Kayınvalidesi ve eltisi ile barışan Buse Varol, eşi Alişan'ın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.