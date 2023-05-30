Alişan eşi Buse Varol'la ilgili o gelişmeyi açıkladı gözyaşlarını zor tuttu sesi titredi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi! Kayınvalidesi ve eltisi ile...
Alişan eşi Buse Varol'la ilgili o gelişmeyi açıkladı. Canlı yayında ailesiyle ilgili yaşanan gelişmeyi aktaran Alişan, gözyaşlarını zor tuttu, sesi titredi! Geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol'un evliliği aile arasında sağlanan ateşkes ile artık eskisinden daha da mutlu ilerliyor. Alişan, seçmen kağıdıyla gelen barışmayı canlı yayında sesi titreyerek açıkladı.
30.05.2023 09:48 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:10
Alişan eşi Buse Varol'la ilgili o gelişmeyi açıkladı gözyaşlarını zor tuttu sesi titredi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Kayınvalidesi ve eltisi ile barışan Buse Varol, eşi Alişan'ın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekândan çıkarken görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.