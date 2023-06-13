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Haberler Magazin Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: "Ne güzel aile oldunuz"

Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: "Ne güzel aile oldunuz"

Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tektaş Ailesi'nin keyifli hallerini görenler, "Ne güzel aile oldunuz" yorumları yaptı. Geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol'un evliliği aile arasında sağlanan ateşkes ile artık eskisinden daha da mutlu ilerliyor. Alişan, seçmen kağıdıyla gelen barışmayı canlı yayında sesi titreyerek açıklamıştı. Şimdilerde ailesi ile tatil yapan Alişan'ın eşi ve kızıyla paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

13.06.2023 10:34 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:52
Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz’in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: Ne güzel aile oldunuz

Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tektaş Ailesi'ni görenler, "Ne güzel aile oldunuz" yorumları yaptı.

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Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz’in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: Ne güzel aile oldunuz

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan geçtiğimiz haftalarda sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı.

Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz’in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: Ne güzel aile oldunuz

"AİLEMİZ BÜYÜYOR?"

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, 34'üncü yaş günüyle gündem olmuştu.

Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz’in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: Ne güzel aile oldunuz

Doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekmişti.

Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz’in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: Ne güzel aile oldunuz

34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" demişti.

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