Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı görenler: "Ne güzel aile oldunuz"
Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tektaş Ailesi'nin keyifli hallerini görenler, "Ne güzel aile oldunuz" yorumları yaptı. Geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol'un evliliği aile arasında sağlanan ateşkes ile artık eskisinden daha da mutlu ilerliyor. Alişan, seçmen kağıdıyla gelen barışmayı canlı yayında sesi titreyerek açıklamıştı. Şimdilerde ailesi ile tatil yapan Alişan'ın eşi ve kızıyla paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
13.06.2023 10:34 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:52
Alişan eşi Buse Varol ve kızı Eliz'in deniz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tektaş Ailesi'ni görenler, "Ne güzel aile oldunuz" yorumları yaptı.