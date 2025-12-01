PODCAST CANLI YAYIN

Alişan Eliz’in sevimli hallerini paylaştı takipçiler akın etti! “Babasının kızı”

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Alişan, hem sahne performansları hem de sıcak aile yaşantısıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar sık sık konuşulurken, ünlü sanatçı bu kez kızı Eliz'in yeni bir fotoğrafını takipçileriyle buluşturdu. "Babasının kızı" notuyla yayınlanan kare dakikalar içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta dolaşıma girdi.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Alişan, uzun süreli birlikteliğini oyuncu Buse Varol ile evlilikle taçlandırmış ve çift bu kararıyla geniş bir hayran kitlesinin takdirini toplamıştı.

Takvim Logo

Evliliklerinden sonra Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocuk sahibi olan çift, samimi aile ortamlarıyla sosyal medyada sık sık ilgi odağı haline geliyor.

Takvim Logo

Eliz'in Yeni Karesi Rekor Beğeni Aldı

Alişan'ın kızı Eliz'e ait o sevimli kareyi "Babasının kızı" notuyla paylaşması takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Fotoğraf kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilerek, günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu.

Takvim Logo

Aile Pozları Magazin Gündeminde

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol ve çocuklarıyla çektirdikleri sürpriz bir aile pozunu da paylaşmıştı. Nazar boncuğu ve kalp emojileriyle süslenen kare, magazin basınında geniş yer bulmuş kısa sürede de sosyal medya akışının en üst sıralarına yükselmişti.

Takvim Logo

'Maviş' ile Eğlenceli Anlar

Ailenin evlerinde beslediği muhabbet kuşu "Maviş" de son zamanlarda paylaşımların dikkat çeken figürlerinden biri oldu.

Takvim Logo

Eliz ve Burak'ın Maviş'i tutmaya çalıştığı eğlenceli görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürürken sosyal medyada sıcak yorumlar aldı.

Takvim Logo

Küçük kardeşlerin Maviş için hep birlikte doğum günü şarkısı söyledikleri anlar ise kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.