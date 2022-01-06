Alişan 'cesur' giyinen sanatçılara bakın neler söyledi! İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantal Didem yılbaşı kıyafetiyle eleştirilmişti

İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantel Didem yılbaşı kıyafetiyle eleştirilmişti... Alişan 'cesur' giyinen sanatçılara bakın neler söyledi! Ünlü türkücü, katıldığı radyo programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Gece kulüplerinde sahne almaya başlayan Alişan, "Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım" ifadelerini kullandı.