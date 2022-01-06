Alişan 'cesur' giyinen sanatçılara bakın neler söyledi! İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantal Didem yılbaşı kıyafetiyle eleştirilmişti
Alişan 'cesur' giyinen sanatçılara bakın neler söyledi! İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantal Didem yılbaşı kıyafetiyle eleştirilmişti... Ünlü Türkücü konuk olduğu programda, son günlerde kıyafetleriyle gündeme gelen kadın sanatçılar sorulunca, "Oryantalden daha rahat giyinenler var" dedi. İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi sayesinde meşhur oldu oryantal Didem Kınalı... Son haliyle kimse tanıyamadı, herkesin ağzı açık kaldı... 10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal Didem Kınalı, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Son hali merak edilen oryantal Didem Kınalı'nın yılbaşı kıyafeti sosyal medyada eleştirilmişti....
İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantel Didem yılbaşı kıyafetiyle eleştirilmişti... Alişan 'cesur' giyinen sanatçılara bakın neler söyledi! Ünlü türkücü, katıldığı radyo programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Gece kulüplerinde sahne almaya başlayan Alişan, "Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım" ifadelerini kullandı.
Duygu Atakan, 'İzlemeye geldim seni, çok iyiydin. Hatta oryantalde çıktı. Ne diyorsun 'Oryantal Didem'in kıyafeti kapalı' diyenlere sorusuna Alişan şu yanıtı verdi: "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde."
Alişan'ın sözlerinin ardından Didem Kınalı yeniden gündeme geldi. Peki, neler yaşanmıştı? Gelin birlikte bakalım...
İbo Show birbirinden ünlü konuklarla yılbaşı gecesi ekranda yer aldı. Programa gelen konuklar arasında İbo Show'la ünlenen oryantal Didem vardı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayınlanan İbo Show'a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu.