Alina Boz’un Rus annesi Olga görenleri şaşkına çevirdi! Umut Evirgen’in kayınvalidesine bakın! “Böyle anne mi olur?”

Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Rus annesiyle gündeme geldi. Boz'un annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Annesi değil ablası sanki", "Böyle anne mi olur?", "Alina'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte Umut Evirgen'in güzeller güzeli kayınvalidesi...