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Alina Boz’un Rus annesi Olga görenleri şaşkına çevirdi! Umut Evirgen’in kayınvalidesine bakın! “Böyle anne mi olur?”

Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Rus annesiyle gündeme geldi. Boz'un annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Annesi değil ablası sanki", "Böyle anne mi olur?", "Alina'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte Umut Evirgen'in güzeller güzeli kayınvalidesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:37 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:49
Alina Boz’un Rus annesi Olga görenleri şaşkına çevirdi! Umut Evirgen’in kayınvalidesine bakın! “Böyle anne mi olur?” 1

Bir süredir birlikte olan oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, geçen aylarda 90 kişilik küçük bir törenle Emirgan'da bir teknede dünyaevine girdi.

Alina Boz’un Rus annesi Olga görenleri şaşkına çevirdi! Umut Evirgen’in kayınvalidesine bakın! “Böyle anne mi olur?” 2

Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Alina Boz’un Rus annesi Olga görenleri şaşkına çevirdi! Umut Evirgen’in kayınvalidesine bakın! “Böyle anne mi olur?” 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, şimdi ise Rus annesiyle gündeme geldi.

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