Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! İşte Mithat Can Özer'in kayınvalidesi Olga...
Alina Boz annesi ile gündem oldu. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, son olarak Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandırdı. Vatanım Sensin de Rus Prenses Anastasia karakteri ile izleyici karşısına çıkan 21 yaşındaki Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özdemir ile evlilik iddialarıyla da gündeme gelmiş ancak konuya, "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" şeklinde açıklık getirmişti. Genç oyuncu bu kez sosyal medyada Rus annesi Olga ile gündem oldu. İşte Mithat Can Özer'in sevgilisi oyuncu Alina Boz'un annesi Olga...
Elimi Bırakma adlı dizide canlandırdığı Azra karakteri ile Alina Boz genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesine çıktı. Paramparça dizisi ile büyük çıkış yakalayan 20 yaşındaki Alina Boz'un annesi Rus babası ise Türk. Alinaz Boz annesinin neredeyse kopyası gibi. İşte Alina Boz ve annesi Olga başta olmak üzere ünlülerin anneleri...