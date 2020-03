Haberler Galeri Magazin Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! İşte Mithat Can Özer'in kayınvalidesi Olga...

Alina Boz annesi ile gündem oldu. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, son olarak Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandırdı. Vatanım Sensin de Rus Prenses Anastasia karakteri ile izleyici karşısına çıkan 21 yaşındaki Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özdemir ile evlilik iddialarıyla da gündeme gelmiş ancak konuya, "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" şeklinde açıklık getirmişti. Genç oyuncu bu kez sosyal medyada Rus annesi Olga ile gündem oldu. İşte Mithat Can Özer'in sevgilisi oyuncu Alina Boz'un annesi Olga...

