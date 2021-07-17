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Alina Boz ve 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer cümbür cemaat tatilde! Maraşlı'nın Mahur'u Sezen Aksu'nun oğluyla...

Son olarak atv ekranlarında yayınlanan ve final yapan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Alina Boz, soluğu Bodrum'da aldı. Alina Boz, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le birlikte Bodrum'a giderek yaz sezonunu açtı. Aşkları yaklaşık üç yıldır devam eden çift, böylelikle ilk kez yaz tatilinde görüntülenmiş oldu.

17.07.2021 09:24 - Son Güncelleme: 17.07.2021 09:24
Alina Boz ve 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer cümbür cemaat tatilde! Maraşlı'nın Mahur'u Sezen Aksu'nun oğluyla...

Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

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Alina Boz ve 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer cümbür cemaat tatilde! Maraşlı'nın Mahur'u Sezen Aksu'nun oğluyla...

Oyuncu Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük şarkıcı sevgilisi Mithat Can Özer, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki ünlü bir beach'te objektiflere takıldı.

Alina Boz ve 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer cümbür cemaat tatilde! Maraşlı'nın Mahur'u Sezen Aksu'nun oğluyla...

ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİLER
Arkadaş grubuyla beach'te bir araya gelen ünlü çifte; Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici eşlik etti.

Alina Boz ve 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer cümbür cemaat tatilde! Maraşlı'nın Mahur'u Sezen Aksu'nun oğluyla...

Mekanın iskelesine çıkan grup, günü bol bol fotoğraf çektirerek geçirdi. Erkan Avcı'nın, eline aldığı cep telefonuyla iskelede yerlere yatması dikkat çekti.

Alina Boz ve 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer cümbür cemaat tatilde! Maraşlı'nın Mahur'u Sezen Aksu'nun oğluyla...

38 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarının fotoğraflarını çekerken ışık ve rengini ayarlamak için dakikalarca uğraştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.