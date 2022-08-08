Alina Boz tatil paylaşımlarıyla ortalığı yakıp kavurdu! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! İlk yorum Burak Deniz’den...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Alina Boz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, şimdi ise tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Boz, tatilde çekildiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle beğeni toplayan ünlü oyuncuya ilk yorum ise Maraşlı dizisindeki partneri Burak Deniz'den geldi. İşte Alina Boz2un o pozları...
08.08.2022 23:18 - Son Güncelleme: 08.08.2022 23:18
Ünlü oyuncu Alina Boz, uzun bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başlamıştı.