Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Alina Boz kimdir?

Alina Boz ile Mithat Can Özer geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmiş ve objektifleri görünce sinirlenmişlerdi. 10 aydır birlikte olan çift evliliğe doğru adım adım gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Alina Boz, Mithat Can'ın annesi şarkıcı Sezen Aksu'nun evine ziyarete gitmişti. Bu sefer de Alina'nın annesi Olga Boz ile Mithat'ın annesi Sezen Aksu tanıştı. Annelerin bu bu ilişkiye bakışlarının olumlu olduğu hatta Alina Boz ile Mihthat Can Özer'in evlenmesini istedikleri öğrenildi. Alina Boz kimdir?

11 Kasım 2018 Pazar, 14:44:17 Güncelleme: 16:01:27
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Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Anneler tanıştı

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, annelerini tanıştırdı.

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Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Anneler tanıştı

Geçtiğimiz günlerde Alina Boz, Mithat Can Özer'in annesi Sezen Aksu'yu İzmir'deki evinde ziyaret etmişti.Ünlü çift, şimdi de annelerini bir araya getirdi.

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Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Anneler tanıştı

ANNELERDEN TAM DESTEK

Olga Boz ve Sezen Aksu'nun Alina Boz ve Mithat Can Özer'in evlenmesini istediği ve bu ilişkiye onay verdikleri de ortaya çıktı.

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Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Anneler tanıştı

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Sezen Aksu'un oğlu Mithat Can Özer ile bir yıldır ilişki yaşadığı konuşulan oyuncu Alina Boz, ilk kez önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

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Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Anneler tanıştı

Baş başa yemek yiyen Alina Boz ile Mithat Can Özer, gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrenince dışarıya ayrı ayrı çıktı.

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