Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda! Alina Boz kimdir?
Alina Boz ile Mithat Can Özer geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmiş ve objektifleri görünce sinirlenmişlerdi. 10 aydır birlikte olan çift evliliğe doğru adım adım gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Alina Boz, Mithat Can'ın annesi şarkıcı Sezen Aksu'nun evine ziyarete gitmişti. Bu sefer de Alina'nın annesi Olga Boz ile Mithat'ın annesi Sezen Aksu tanıştı. Annelerin bu bu ilişkiye bakışlarının olumlu olduğu hatta Alina Boz ile Mihthat Can Özer'in evlenmesini istedikleri öğrenildi. Alina Boz kimdir?
11 Kasım 2018 Pazar, 14:44:17 Güncelleme: 16:01:27
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