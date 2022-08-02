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Haberler Magazin Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Son olarak başrolünü Burak Deniz ile üstlendiği, ATV'nin sevilen dizilerinden Maraşlı'da rol alan Alina Boz, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz filtre uyguladığı fotoğraflarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Duru güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı sallarken ilk yorumlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk'ten geldi. İşte duru güzelliğiyle akılları baştan alan Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan pozları...

02.08.2022 18:51 - Son Güncelleme: 02.08.2022 18:51
Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

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Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Alina Boz, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz filtre uyguladığı fotoğraflarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı

Duru güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı sallarken ilk yorumlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk'ten geldi.

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