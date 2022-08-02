Alina Boz duru güzelliğiyle akılları baştan aldı! O pozlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk’ü harekete geçirdi! Ortalık alev aldı
Son olarak başrolünü Burak Deniz ile üstlendiği, ATV'nin sevilen dizilerinden Maraşlı'da rol alan Alina Boz, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz filtre uyguladığı fotoğraflarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Duru güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı sallarken ilk yorumlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk'ten geldi. İşte duru güzelliğiyle akılları baştan alan Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan pozları...
02.08.2022 18:51 - Son Güncelleme: 02.08.2022 18:51
Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Alina Boz, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Duru güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı sallarken ilk yorumlar İlayda Alişan ile Rabia Soytürk'ten geldi.