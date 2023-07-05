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Haberler Magazin Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilde çekilen bir karesini "Deniz kum güneş" notuyla yayınladı. En doğal haliyle poz veren Boz, takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
05.07.2023 11:44 - Son Güncelleme: 05.07.2023 11:44
Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Alina Boz, uzun bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Geçen aylarda evlilik iddialarıyla gündeme gelen Boz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilde çekilen bir karesini "Deniz kum güneş" notuyla yayınladı.

Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

En doğal haliyle poz veren Boz'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek gündem oldu.

Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

İşte Alina Boz'un paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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