Alina Boz “Deniz kum güneş” deyip en cesur halini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilde çekilen bir karesini "Deniz kum güneş" notuyla yayınladı. En doğal haliyle poz veren Boz, takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...
05.07.2023 11:44 - Son Güncelleme: 05.07.2023 11:44
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Alina Boz, uzun bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başlamıştı.