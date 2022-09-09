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Haberler Magazin Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi, olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı. Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deli Yürek gibi dizilerde rol alan oyuncu Ali Sürmeli annesinden gelen kötü haberle yıkıldı 82 yaşındaki Akçe Sürmeli, kendini ağaca asarak hayatına son verdi. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli annesinin intihar nedenini açıkladı.

09.09.2022 16:00 - Son Güncelleme: 09.09.2022 16:22
Ali Sürmeli’nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti?

Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi, olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı.

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Ali Sürmeli’nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Usta oyuncunun, Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi 82 yaşındaki Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Ali Sürmeli’nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Sürmeli’nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Ali Sürmeli’nin annesi neden intihar etti? Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli toprağa verildi olayın arkasındaki sır perdesi ortadan kalktı

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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