Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Takipçileri sordu o cevapladı sosyal medyadan duyurdu

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. 2019'da dünyaya gelen Narin'le ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Ünlü çiftten Nazlı Kurbanzade, önceki gün Instagram üzerinden bir soru-cevap etkinliği yaptı ve ikinci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar…

15.05.2021 17:53 - Son Güncelleme: 15.05.2021 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





