Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Takipçileri sordu o cevapladı sosyal medyadan duyurdu
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. 2019'da dünyaya gelen Narin'le ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Ünlü çiftten Nazlı Kurbanzade, önceki gün Instagram üzerinden bir soru-cevap etkinliği yaptı ve ikinci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar…
15.05.2021 17:53
- Son Güncelleme: 15.05.2021 17:53
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019 yılında ise kızları Narin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan ünlü çiftten Nazlı Kurbanzade, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri anlattı.
Bir takipçisinin bebeğinin cinsiyetini sorduğu soruyu da cevaplayan Kurbanzade, "En çok merak edilen soruyla final yapalım" ifadelerini kullanarak pembe balonlarla ikinci kez kız bebek beklediğini duyurdu.
Nazlı Kurbanzade'nin ikinci bebeklerinin cinsiyetini açıklaması üzerine ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade olmak üzere ünlüler ve çocukları…
PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI