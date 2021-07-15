Ali Sunal ikinci kez baba oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu işte doğum sonrası ilk kare...

Doğum sonrası bir kareyi Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyuran Ali Sunal, şu ifadeleri kullandı: "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var"