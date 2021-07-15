Ali Sunal ikinci kez baba oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu işte doğum sonrası ilk kare...
Ali Sunal ikinci kez baba oldu! Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bir sene sonra kızı Narin'i kucağına alan ünlü oyuncu Ali Sunal, ikinci kez baba oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında doğum sonrası bir kareyi yayınlayarak müjdeli haberi duyurdu. "Nil kızım doğdu" diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaşan Sunal, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekledi. İşte Ali Sunal'ın müjdeli haberi duyurduğu o paylaşımı...
15.07.2021 00:51
- Son Güncelleme: 15.07.2021 00:52
2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, Nil adını verdikleri kızlarına kavuştu.
Doğum sonrası bir kareyi Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyuran Ali Sunal, şu ifadeleri kullandı: "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var"
Ali Sunal'ın ikinci kez baba olduğunu duyurduğu paylaşımının ardından ünlü çiftin ilk bebekleri Narin de merak konusu oldu. İşte başta Ali Sunal olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...