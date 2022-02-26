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Haberler Magazin Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

Aleyna Tilki abarttı file çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki bu kez tarzıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, file çoraplarıyla kombinlediği tarzıyla adeta görenleri şaşkına çevirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafa tepki yağarken "Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin", "Gençlere ve çocuklara en beter örneklerden" yorumları yapıldı. İşte Aleyna Tilki'nin tepki çeken o paylaşımı...

26.02.2022 19:38 - Son Güncelleme: 26.02.2022 19:38
Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Tilki, bu kez ilginç tarzıyla gündem oldu.

Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, file çoraplarıyla kombinlediği tarzıyla adeta görenleri şaşkına çevirdi.

Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

ÇOCUK BEZİNE BENZETİLDİ!
Tilki'nin file çorabının üzerine giydiği çamaşır, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından anlamlandırılamayarak çocuk bezine benzetildi.

Aleyna Tilki’ye tepki yağdı! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi! “Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin”

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa kayıtsız kalmayarak yaptıkları yorumlarla Aleyna Tilki'ye tepki gösterdi.

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