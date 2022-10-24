Aleyna Tilki'nin yatak paylaşımı olay! Hemşire kıyafetiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Beni de iyileştirir misin?"
Aleyna Tilki'nin yatak paylaşımı olay! Hemşire kıyafetiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı. Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. 22 yaşındaki Tilki'nin hastane odasında hemşire kıyafetiyle verdiği yatak pozunu görenler yoruml yağmuruna tuttu. İşte yeni şarkısı ve klibini tanıtan Aleyna Tilki'nin hemşire kıyafetli pozu...
24.10.2022 09:53 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:00
"BENİ DE İYİLEŞTİRİR MİSİN?"
Aleyna Tilki'nin yatak paylaşımı olay! Hemşire kıyafetiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı.
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık magazin dünyasında gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni klibiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Aleyna Tilki'nin hemşire kıyafetiyle hasta odasında verdiği bu pozu gören takipçileri, "Beni de iyileştirir misin?" , "Bomba bir şarkı geliyor gibi" yorumlarında bulundu.
28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya gelen ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonda gördüğümüz Aleyna Tilki'nin boyu merak konusu oldu.