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Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'

Aleyna Tilki son hali ile herkesi şoke etti. 19 yaşındaki Aleyna Tilki sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptığı paylaşımlar ve magazin gündeminde bulunması ile herkes onu bir hayli merak ediyor. Bir dönem adı birden fazla kişi ile aşk dedikodularına karışan Tilki, son olarak moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile anıldı. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Aleyna'nın son görüntüsü herkesi şoke etti. İşte estetik yaptırdığı iddia edilen Aleyna Tilki ve ünlülerin değişimleri...

17.03.2020 16:49 - Son Güncelleme: 17.03.2020 17:10
Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'

Aleyna Tilki, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal etti. Evine kapanan genç şarkıcı, virüs tehlikesi sona erene kadar ailesiyle vakit geçirmeyi planlıyor. Son çıkardığı şarkısı için kamera karşısına geçen Tilki, son haliyle herkesi şoke etti. Sosyal medya paylaşımlarından fark eden takipçileri, Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığını iddia etti. İşte Aleyna Tlilki'nin son hali...

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Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'

SONGÜL KARLI

Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'
Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'

Songül Karlı, olumsuz yorumlardan sonra saç rengini değiştirmişti. Hastaneye kaldırılan Karlı'nın hastanedeki halini gören hayranları bir hayli üzüldü.

Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'
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