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Aleyna Tilki'nin son halini görenler şoke oldu! 'Ağzına ne oldu senin?'

Aleyna Tilki son hali ile herkesi şoke etti. 19 yaşındaki Aleyna Tilki sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptığı paylaşımlar ve magazin gündeminde bulunması ile herkes onu bir hayli merak ediyor. Bir dönem adı birden fazla kişi ile aşk dedikodularına karışan Tilki, son olarak moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile anıldı. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Aleyna'nın son görüntüsü herkesi şoke etti. İşte estetik yaptırdığı iddia edilen Aleyna Tilki ve ünlülerin değişimleri...

17.03.2020 16:49 - Son Güncelleme: 17.03.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





