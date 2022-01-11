Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserini polis bastı Tilki de oradaydı! Sahnede rezalet...
Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserini polis bastı! 'Keko seviyorum' diyen Aleyna son olarak Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile anıldı. Aşk iddialarının ardından Aleyna Tilki, Uzi'yi konserinde yalnız bırakmadı. Rapçi Uzi'nin Bostancı'daki konserinde hayranlarına "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" diye seslendiği iddia edildi. İhbar üzerine konser alanına polis geldi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Uzi, kuliste ifade verdikten sonra Aleyna ile arka kapıdan ayrıldı.
11.01.2022 09:25
- Son Güncelleme: 11.01.2022 09:25
SAHNEDE REZALET!
Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserini polis bastı, Tilki de oradaydı! Ünlü rapçi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konser alanının hınca hınç dolu olduğu, maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı gösteri merkezinde Uzi'nin sahnedeki sözleri olay oldu.
İddiaya göre Uzi, sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.
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