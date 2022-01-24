Aleyna Tilki'nin sevgilisi sosyetik bir isim çıktı ikili meğer ev partisinde yakınlaşmış! Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü...
Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı... Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi yine genç şarkıcıdan geldi. Son dönemde aşkları ile gündemden düşmeyen Tilki'nin bir süredir rapçi Uzi ile aşk yaşadığı hatta annne Havva Öztel'in bu ilişkiyi onaylamadığı ileri sürülüyordu. Aleyna Tilki'nin, sosyeteden bir isimle yakınlaştığı iddia edildi. İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu ileri sürülen o isim...
24.01.2022 12:26
- Son Güncelleme: 24.01.2022 12:31
EV PARTİSİNDE YAKINLAŞTILAR
İddiaya göre Aleyna Tilki, bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştı. Tilki'nin bir süredir, ünlü şarkıcı Uzi ile aşk yaşadığı söyleniyordu.
Aleyna Tilki'nin Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da dikkat çekti. Tilki, ''Arabaya bile bağlanıyorum Bluetoothla. Düşün yani nasıl bağlanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü... Aleyna Tilki'nin sevgilisi sosyetik bir isim çıktı ikili meğer ev partisinde yakınlaşmış!
Meslektaşı Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki'nin, sosyetenin gözde bekarlarından bir isme kalbini kaptırdığı öne sürüldü.