Aleyna Tilki'nin sevgili kriteri alışık olunmayan kekolarmış! Ne istediğini açıkladı o isimler akıllara geldi işte Aleyna Tilki'nin eski sevgilileri...
Aleyna Tilki'nin sevgili kriteri alışık olunmayan kekolarmış! Ne istediğini açıkladı o isimler akıllara geldi. Katıldığı bir davette dikkat çeken açıklamalara imza atan Aleyna Tilki, "Benim amacım hep duygularımı paylaşmak. Zamanında çocukluğumu paylaştım, yeri gelir dengesizliklerimi paylaşırım, yeri gelir mutluluğumu paylaşırım" şeklinde devam eden Aleyna Tilki, "Benim büyümeye vaktim olmadı. Hep çalıştım. Öğreniyorum büyümeyi" açıklamasında bulundu. Ardından "Ben keko seviyorum" açıklaması hatırlatılan Aleyna Tilki, sevgili kriterini açıkladı.
23.03.2023 15:07 - Son Güncelleme: 23.03.2023 15:30
Aleyna Tilki'nin sevgili kriteri alışık olunmayan kekolarmış! Ne istediğini açıkladı o isimler akıllara geldi. İşte Aleyna Tilki'nin eski sevgilileri...
"ALIŞILDIK BİR KEKO İSTEMİYORUM"
Katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Ben keko seviyorum" açıklaması hatırlatılınca, şu cevabı verdi:
Açıklamanın ardından Aleyna Tilki'nin eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı iddia edilen isimler...
EV PARTİSİNDE YAKINLAŞTILAR
İddiaya göre Aleyna Tilki son olarak bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştı. Tilki'nin bir süredir, ünlü şarkıcı Uzi ile aşk yaşadığı söyleniyordu.