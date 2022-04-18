Aleyna Tilki'nin motor üstünde soyunduğu klibine gelen eleştirilere anne Havva Öztel'den yanıt: "Ayrıntı şu..."
Aleyna Tilki'nin motor üstünde soyunduğu klibine gelen eleştirilere anne Havva Öztel'den yanıt gecikmedi. Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle olay oldu. 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It'e çektiği klip ile gündemden düşmeyen ve eleştirilen Aleyna Tilki'ye annesinden destek geldi. Havva Öztel bakın neler söyledi.
18.04.2022 10:37 - Son Güncelleme: 18.04.2022 10:41
Aleyna Tilki'nin motor üstünde soyunduğu klibine gelen eleştirilere anne Havva Öztel'den yanıt gecikmedi.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının Take It Or Leave It şarkısı sonrası yapılan yorumlardan sonra sessizliğini bozdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'nin yeni klibi ile ilgili gelen eleştirilere işte böyle yanıt verdi...
"DONUNU GÖSTERMEK ZORUNDA KALDIYSA..."
"Take It Or Leave It" adlı şarkısında motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp fırlattı Tilki... Aleyna Tilki hakkında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı, bunlardan biri de Erol Köse oldu.
İç çamaşırlarıyla motor üzerinde kalan Aleyna Tilki'ye Erol Köse bakın neler söyledi.