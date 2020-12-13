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Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! "Orası nasıl bir lise öyle?"

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı, "Orası nasıl bir lise öyle, sen nasıl liselisin?" yorumları havada uçuştu. Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçen 20 yaşındaki Aleyna Tilki,dizide liseli bir kızı canlandıracak. Mini etek ile kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, takipçileri ile footğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Tilki'nin paylaşımını güzel bulanlar kadar eleştirenler de oldu.

13.12.2020 17:08 - Son Güncelleme: 13.12.2020 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





