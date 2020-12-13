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Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! "Orası nasıl bir lise öyle?"

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı, "Orası nasıl bir lise öyle, sen nasıl liselisin?" yorumları havada uçuştu. Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçen 20 yaşındaki Aleyna Tilki,dizide liseli bir kızı canlandıracak. Mini etek ile kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, takipçileri ile footğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak Tilki'nin paylaşımını güzel bulanlar kadar eleştirenler de oldu.

13.12.2020 17:08 - Son Güncelleme: 13.12.2020 17:31
Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! Orası nasıl bir lise öyle?

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçen genç şarkıcı, dizide liseli bir genç kızı canlandıracak. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki'nin mini eketli liseli kostümüne sosyal medyadan tepki yağdı.

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Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! Orası nasıl bir lise öyle?

Bu paylaşımın ardından 20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin boyu da merak edilenler arasına girdi. İşte ünlülerin boyları...

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! Orası nasıl bir lise öyle?

ZEYNEP SEVER DEMİREL -1,78 CM

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! Orası nasıl bir lise öyle?

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı! Orası nasıl bir lise öyle?

HADİSE - 169 CM

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