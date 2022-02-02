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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu 'böyle şöhret olmaz olsun!' Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

Aleyna Tilki'nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu 'böyle şöhret olmaz olsun!' Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'nin son paylaşımı önce şaşırttı, sonra da kızdırdı. Son olarak takıntılı hayranı nedeniyle evini değiştiren ve evindeki ilk paylaşımıyla gündeme gelen Aleyna Tilki , Instagram'ının hikaye bölümünden sigara içtiği bir videoyu paylaşınca olanlar oldu. Videodaki garip halleri de gözlerden kaçmayan Aleyna Tilki'nin bu videosu sosyal medyada tefe kondu. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı.

02.02.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.02.2022 16:20
Aleyna Tilki’nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu ’böyle şöhret olmaz olsun!’ Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayranı nedeniyle evinden taşınmak zorunda kalan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Aleyna Tilki’nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu ’böyle şöhret olmaz olsun!’ Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

Tilki yeni evinden pozlar paylaşmış, Tilki'nin bu pozları çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu ’böyle şöhret olmaz olsun!’ Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

Ancak Aleyna Tilki'nin yeni paylaşımı çok konuşulan değil, rezalet cinsten.

Aleyna Tilki’nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu ’böyle şöhret olmaz olsun!’ Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

Genellikle çocukların ve gençlerin takip ettiği Aleyna Tilki sigara içerken video paylaştı.

Aleyna Tilki’nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu ’böyle şöhret olmaz olsun!’ Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Videoda Amerika'ya gittiğini duyuran Aleyna Tilki'nin hal ve tavırları da sosyal medyada çok konuşuldu.

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