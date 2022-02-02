Aleyna Tilki'nin marifetmiş gibi sigara içtiği video tefe kondu 'böyle şöhret olmaz olsun!' Çocuklar ona bayılıyor onun umru değil
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'nin son paylaşımı önce şaşırttı, sonra da kızdırdı. Son olarak takıntılı hayranı nedeniyle evini değiştiren ve evindeki ilk paylaşımıyla gündeme gelen Aleyna Tilki , Instagram'ının hikaye bölümünden sigara içtiği bir videoyu paylaşınca olanlar oldu. Videodaki garip halleri de gözlerden kaçmayan Aleyna Tilki'nin bu videosu sosyal medyada tefe kondu. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı.
02.02.2022 16:20
- Son Güncelleme: 02.02.2022 16:20
Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayranı nedeniyle evinden taşınmak zorunda kalan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Videoda Amerika'ya gittiğini duyuran Aleyna Tilki'nin hal ve tavırları da sosyal medyada çok konuşuldu.