Aleyna Tilki'nin Maldivler pozuna rakip çıktı! Aleyna Tilki'nin mini şortlu fotoğrafının ardından annesi öyle bir kare paylaştı ki...

Ne dese, ne yapsa olay. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Aleyna Tilki yoğun çalışma temposuna ara verip soluğu, şu sıralar Türklerin uğrak mekanı Maldivler'de aldı. İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Cemal Can Canseven'le başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım'ın da bitmesinin ardından Aleyna Tilki, Maldivler'de yorgunluk attı. Maldivler tatilini bitirip Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki'nin tatili hala çok konuşuluyor. Nedeni ise annesi. Kızının mini şortlu fotoğrafının ardından Aleyna Tilki'nin annesi öyle bir fotoğraf paylaştı ki kızını gölgede bıraktı.

10.04.2021 10:18 - Son Güncelleme: 10.04.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





