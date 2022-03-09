Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı yatak odası paylaşımı olay oldu! Sosyal medya çalkalandı tepkiler çığ gibi büyüdü ‘Kilotla gezmek...’
Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı yatak odası paylaşımı olay oldu! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında klibinden yeni bir kare yayınladı. Paylaşımına 'yakında' notunu ekleyen Tilki'nin yayınladığı fotoğraf olay oldu. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Aleyna Tilki'nin yatakta verdiği poza tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kilotla gezmek moda oldu" yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı "Hangimiz daha çıplak olacağız yarışımı?" sorusunu yöneltti. İşte Aleyna Tilki'nin tepki çeken o paylaşımı...
09.03.2022 20:39 - Son Güncelleme: 09.03.2022 20:39
Son günlerde tarzı ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu.
İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Aleyna Tilki'nin yatakta verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TEPKİ YAĞDI!
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğraf hakkında yorumda bulunarak Aleyna Tilki'yi eleştirdi.