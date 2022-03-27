Aleyna Tilki'nin doğum gününde anne Havva Öztel'den sürpriz! Yeni yaşına saatler kala olay kare geldi Aleyna'dan bomba poz...
Aleyna Tilki'nin doğum gününde anne Havva Öztel'den sürpriz! Yeni yaşına saatler kala Aleyna Tilki'den magazin gündemine bomba gibi düşen bir fotoğraf geldi. 28 Mart'ta yeni yaşını kutlayacak olan Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel küçük kızı Ayça ile birlikte sürpriz doğum günü düzenledi. Havva Öztel'in, "Benim güzeller güzeli kızım ışığın hep parlasın ve yol göstersin sana. Her yaşın sağlık, huzur ve mutluluk getirsin seni çok seviyorum güzel kızım iyiki doğdun ve iyiki benim kızımsın. Mucize bebekler Aleyna 7,5 aylık, Ayça'm 7 aylık " notuyla paylaştığı kareler dikkat çekerken, Aleyna Tilki'nin bikinili fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Tilki yeni yaşına saatler kala bakın ne paylaştı.
27.03.2022 17:21 - Son Güncelleme: 27.03.2022 17:21
YENİ YAŞINA BİR KALA ALEYNA'DAN OLAY POZ!
Aleyna Tilki'nin doğum gününde anne Havva Öztel'den sürpriz! Yeni yaşına saatler kala olay kare geldi...
Kızı Aleyna Tilki'nin yaş gününde küçük kızı Ayça ile birlikte sürpriz hazırlayan Havva Öztel Instagram'dan bu kareyi takipçileri ile paylaştı.
Ardından kendi sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Aleyna Tilki'nin doğum tarihi merak konusu oldu.