Aleyna Tilki'nin annesinden o iddiaya bomba yanıt! Kızını fena sollamıştı sosyal medyadan ayar verdi, bakın neler söyledi...

"Aleyna Tilki'nin annesi şarkıcı oluyor" başlıklı haberi paylaşan Öztel paylaşımında "Peki bundan benim haberimin olmaması" yazdı. İşte magazin gündeminde sık sık yer alan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...