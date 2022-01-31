Aleyna Tilki'nin annesinden o iddiaya bomba yanıt! Kızını fena sollamıştı sosyal medyadan ayar verdi bakın neler söyledi
Aleyna Tilki'nin annesinden o iddiaya bomba yanıt! Kızını fena sollamıştı Havva Öztel... Gündeme bomba gibi düşen haberle ilgili sosyal medyadan ayar veren Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcı mı oluyor? Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren anne Öztel, güzel sesiyle zaman zaman şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Neredeyse kızından daha popüler hale gelen Öztel, 'şarkıcılığa soyundu' iddialarına yanıt verdi, bakın neler söyledi...
31.01.2022 15:03
- Son Güncelleme: 31.01.2022 15:11
Aleyna Tilki'nin annesinden o iddiaya bomba yanıt! Kızını fena sollamıştı sosyal medyadan ayar verdi, bakın neler söyledi...
Sosyal medyada şarkı söylediği anları paylaşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakmaya devam ediyor.
Son olarak Aleyna Tilki'nin annesiyle düet yapacağı iddiası ortaya atıldı. Ancak Havva Öztel bu haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.
"Aleyna Tilki'nin annesi şarkıcı oluyor" başlıklı haberi paylaşan Öztel paylaşımında "Peki bundan benim haberimin olmaması" yazdı. İşte magazin gündeminde sık sık yer alan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...