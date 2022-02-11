Aleyna Tilki’nin annesi Kaliforniya sokaklarında şov yaptı! Havva Öztel önce süper minisiyle salına salına yürüdü sonra kumsalda...
Aleyna Tilki'nin annesi Kaliforniya sokaklarında şov yaptı! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, ilk olarak süper minisiyle Kaliforniya sokaklarında salına salına yürüdüğü anları sonra ise kumsalda çektiği eğlenceli videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Öztel, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda fit haliyle dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in gündem olan o paylaşımları...
11.02.2022 21:11
- Son Güncelleme: 11.02.2022 21:17
Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla gündeme geldi.