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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: "18 yaşında çıtır gibisin"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: "18 yaşında çıtır gibisin"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı. Hem sesi hem de görüntüsüyle adeta kızı Aleyna Tilki'yi sollayan Havva Öztel Instagram'da boy gösterdiği yeni fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu. 43 yaşındaki Havva Öztel'i görenler, "Buradan bakınca en fazla 18 derim" , "18 yaşında çıtır gibisin" , "Genç kız gibisin" yorumları yaptı.

06.10.2022 15:58 - Son Güncelleme: 06.10.2022 16:04
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: 18 yaşında çıtır gibisin

"18 YAŞINDA ÇITIR GİBİSİN"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: 18 yaşında çıtır gibisin

Ayça Tilki adında bir kardeşi olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızlarını solladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: 18 yaşında çıtır gibisin

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Havva Öztel'in mini etekli karesini görenler yorum yağmuruna tuttu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: 18 yaşında çıtır gibisin

Aleyna Tilki'nin annesinin 48 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Havva Öztel'in bu paylaşımını görenler, "18'lik çıtır gibisin" yorumları yaptı. İşte başta Aleyna Tilki'nin annesi olmak üzere ünlülerin güzeller güzeli anneleri...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: 18 yaşında çıtır gibisin

Murat Boz

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