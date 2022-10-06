Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: "18 yaşında çıtır gibisin"

Aleyna Tilki'nin annesinin 48 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Havva Öztel'in bu paylaşımını görenler, "18'lik çıtır gibisin" yorumları yaptı. İşte başta Aleyna Tilki'nin annesi olmak üzere ünlülerin güzeller güzeli anneleri...