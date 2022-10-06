Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı: "18 yaşında çıtır gibisin"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı. Hem sesi hem de görüntüsüyle adeta kızı Aleyna Tilki'yi sollayan Havva Öztel Instagram'da boy gösterdiği yeni fotoğrafıyla yorum yağmuruna tutuldu. 43 yaşındaki Havva Öztel'i görenler, "Buradan bakınca en fazla 18 derim" , "18 yaşında çıtır gibisin" , "Genç kız gibisin" yorumları yaptı.
06.10.2022 15:58 - Son Güncelleme: 06.10.2022 16:04
"18 YAŞINDA ÇITIR GİBİSİN"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in o karesi fena! Sosyal medya ayağa kalktı.
Aleyna Tilki'nin annesinin 48 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Havva Öztel'in bu paylaşımını görenler, "18'lik çıtır gibisin" yorumları yaptı. İşte başta Aleyna Tilki'nin annesi olmak üzere ünlülerin güzeller güzeli anneleri...