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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: "Mevzu ne?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: "Mevzu ne?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Etiler'deki bir kulüpten çıkarken süper mini eteğiyle zor anlar yaşadı. Eteğini çekiştirerek kapatmaya çalışsa da genç şarkıcı, frikik vermekten ve gündeme gelmekten kurtulamadı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. 43 yaşındaki Havva Öztel Instagram hesabından mini etekli pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle şov yaptığı minili pozu kısa sürede gündem oldu.

25.11.2022 16:37 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:41
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: Mevzu ne?

"MEVZU NE?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: Mevzu ne?

Geçtiğimiz gün frikik veren Tilki sosyal medya hesabından açıkalama yaptı.Kendisini eleştirenlere seslenen genç popçu, "Ne giyineceğim sizi zaten asla ilgilendirmez." dedi. İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımı:

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: Mevzu ne?

"SİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

"Dünkü habere verilen tepkileri görünce ben. Sizin teşhir olarak nitelendirdiğiniz fotoğraflarımın hepsi profesyonel bir ekiple yaptığım stylingler ve çekimlerdir (ne giyineceğim sizi zaten asla ilgilendirmez) ama bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir… Bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir…

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: Mevzu ne?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de Instagram'da paylaştığı bu kare ile dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: Mevzu ne?

ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLATTI

Havva Öztel geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu, Tilki ile ilişkisi ve yaşadıkları zorluklardan bahsetti. İşte Havva Öztel'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...

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