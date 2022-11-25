Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in minili karesi bomba! Frikikli kızının ardından o da olay oldu: "Mevzu ne?"

"SİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

"Dünkü habere verilen tepkileri görünce ben. Sizin teşhir olarak nitelendirdiğiniz fotoğraflarımın hepsi profesyonel bir ekiple yaptığım stylingler ve çekimlerdir (ne giyineceğim sizi zaten asla ilgilendirmez) ama bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir… Bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir…