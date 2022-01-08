Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kızına 'ayağını denk alsın' paylaşımı! Annesini gören Aleyna'yı unutuyor
En az Aleyna Tilki kadar adından söz ettiren bir isim Havva Öztel. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanmakta zorlandığı Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle çok konuşulan Öztel bu kez müziğe de el attı. Daha önce de şarkı söylediği paylaşımlar yapan Havva Öztel bu kez Zerrin Özer'in meşhur şarkısı 'Kıyamam'ı seslendirdi. Öztel'in bu paylaşımına 'kızına göz dağı veriyor anlaşılan' yorumları geldi. İşte Havva Öztel'in o paylaşımı.
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.
Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı.
"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekerken annesi ve kız kardeşi de en az onun kadar popüler.
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.
Geçtiğimiz haftalarda kızları ile çıktığı Dubai tatilinde verdiği cüretkar pozlarla sosyal medyayı sallayan Havva Öztel paylaşıma doymuyor.