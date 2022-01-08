Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den kızına ’ayağını denk alsın’ paylaşımı! Annesini gören Aleyna’yı unutuyor

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.