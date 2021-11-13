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Haberler Magazin Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den iddialı bikinili pozlar! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızları Aleyna ve Ayça Tilki ile Dubai'ye giden Havva Öztel, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, tek paylaşımla adeta sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Öztel'in iddialı pozları, takipçileri tarafından yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

13.11.2021 19:26 - Son Güncelleme: 13.11.2021 19:26
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Şarkıcı Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Dubai'ye gitti. Genç şarkıcının sosyal medyayı aktif kullanan annesi Havva Öztel ise burada verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında yayınladı.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Bikinisinin üzerine giydiği iddialı pareosuyla objektif karşısına geçen Öztel, kumsal paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Öztel'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Bir kısmı ise iddialı pozları Öztel'e yakıştırmadıklarını belirterek ünlü ismi eleştirdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den iddialı bikinili pozlar! Tek paylaşımla sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Öte yandan Fit hali ile dikkat çeken iki çocuk annesi Havva Öztel'e "Kim der iki çocuk annesi diye", "Kızlarıyla abla-kardeş gibi" yorumları yapıldı.

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