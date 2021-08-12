Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de 'ala geyik' oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu
Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin bir yandan da annesi Havva Öztel adından söz ettirmeye devam ediyor. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanmaya zorlandığı Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin düğün konseptindeki, şarkı lansmanındaki danslarıyla çok konuşulmuştu. Havva Öztel, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı 'ala geyik' paylaşımıyla gündemde. "Büyümeyeceğim işte" diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerini güldürdü. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dikkat çeken paylaşımları...
12.08.2021 10:59
- Son Güncelleme: 16.08.2021 13:18
Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.
Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son olarak sosyal medyanın fenomen olmuş videolarından birini yeniden yorumladı.