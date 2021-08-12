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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de 'ala geyik' oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de 'ala geyik' oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin bir yandan da annesi Havva Öztel adından söz ettirmeye devam ediyor. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanmaya zorlandığı Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin düğün konseptindeki, şarkı lansmanındaki danslarıyla çok konuşulmuştu. Havva Öztel, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı 'ala geyik' paylaşımıyla gündemde. "Büyümeyeceğim işte" diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerini güldürdü. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dikkat çeken paylaşımları...

12.08.2021 10:59 - Son Güncelleme: 16.08.2021 13:18
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de ’ala geyik’ oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de ’ala geyik’ oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de ’ala geyik’ oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de ’ala geyik’ oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son olarak sosyal medyanın fenomen olmuş videolarından birini yeniden yorumladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı meşgul ediyor bu kez de ’ala geyik’ oldu! Görenler gördüklerine pişman oldu

Havva Öztel'in "Ala geyik" videosu izleyenleri şaşırttı.

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