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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, sık sık genç görüntüsü ile hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor. Öztel bu kez takipçlerini aldı, yıllar öncesine götürdü. Havva Öztel'in o paylaşımını gören önce inanamazken, iltifatlar birbiri ardına yağdı.

18.03.2022 08:35 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:35
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

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