Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı görenler gerçekliğine inanamadı! Aleyna out annesi in! Gençlik pozu...
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, sık sık genç görüntüsü ile hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor. Öztel bu kez takipçlerini aldı, yıllar öncesine götürdü. Havva Öztel'in o paylaşımını gören önce inanamazken, iltifatlar birbiri ardına yağdı.
18.03.2022 08:35 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:35
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.