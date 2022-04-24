RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: "20'lik lolitam"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: "20'lik lolitam"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı. Kızının her zman destekçisi olan Havva Öztel Instagram paylaşımı ile gündemden düşmüyor. Son olarak kumsal pozları ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesine, "20'lik lolitam" , "Havva Öztel güzeliğiyle uyanmak" şeklinde yorumlar yağdı.

24.04.2022 15:13 - Son Güncelleme: 24.04.2022 15:19
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: 20’lik lolitam

"20'LİK LOLİTAM"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi, sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: 20’lik lolitam

Take It or Levae It şarkısında iç çamaşırıyla motor üzerinde klip çeken Aleyna Tilki, olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum almıştı. Havva Öztel kızı Tilki'yi koruyarak, "Biri yapar diğerleri konuşur." demişti. Kızlarıyla gündeme gelen Öztel kumlara uzanıp poz verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: 20’lik lolitam

Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşanan ve kızları ile beraber yaşamaya başlayan Havva Öztel'in Instagram'dan paylaştığı bu fotorğaflara yorum yağdı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: 20’lik lolitam

Bir takipçisi Havva Hanım'a, "20'lik lolitam" şeklinde seslendi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: 20’lik lolitam

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ HAVVA ÖZTEL KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu Havva Öztel 44 yaşında...

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