Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı yorum yağdı: "20'lik lolitam"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi sosyal medya yıkıldı. Kızının her zman destekçisi olan Havva Öztel Instagram paylaşımı ile gündemden düşmüyor. Son olarak kumsal pozları ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesine, "20'lik lolitam" , "Havva Öztel güzeliğiyle uyanmak" şeklinde yorumlar yağdı.
24.04.2022 15:13 - Son Güncelleme: 24.04.2022 15:19
"20'LİK LOLİTAM"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kumsala uzanıp poz verdi, sosyal medyada gündem oldu.
Take It or Levae It şarkısında iç çamaşırıyla motor üzerinde klip çeken Aleyna Tilki, olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum almıştı. Havva Öztel kızı Tilki'yi koruyarak, "Biri yapar diğerleri konuşur." demişti. Kızlarıyla gündeme gelen Öztel kumlara uzanıp poz verdi.
Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşanan ve kızları ile beraber yaşamaya başlayan Havva Öztel'in Instagram'dan paylaştığı bu fotorğaflara yorum yağdı.