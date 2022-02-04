Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada 'aynı ablası' yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti, paylaşımı görenler 'aynı ablası' yorumları yaptı. Aşk hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin kardeşi ve annesi de en az kendisi kadar ünlü. Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, küçük kızı Ayça Tilki'nin mağazada gördüğü gelinliği giyip herkesin ortasında dans ettiği anları paylaştı, aile kısa sürede gündem oldu.
04.02.2022 12:57
- Son Güncelleme: 04.02.2022 13:08
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada 'aynı ablası' yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip dans eden Ayça Tilki sosyal meya gündeminde.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az şarkıcı kızı kadar dikkat çekiyor.
Güzelliği ile öne çıkan ve yaptığı paylaşımlarla "Kızının önüne geçti" yorumları yapılan Havva Öztel'in küçük kızı da popüler bir isim.