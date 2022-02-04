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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada 'aynı ablası' yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada 'aynı ablası' yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti, paylaşımı görenler 'aynı ablası' yorumları yaptı. Aşk hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin kardeşi ve annesi de en az kendisi kadar ünlü. Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, küçük kızı Ayça Tilki'nin mağazada gördüğü gelinliği giyip herkesin ortasında dans ettiği anları paylaştı, aile kısa sürede gündem oldu.

04.02.2022 12:57 - Son Güncelleme: 04.02.2022 13:08
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada ’aynı ablası’ yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada 'aynı ablası' yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip dans eden Ayça Tilki sosyal meya gündeminde.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada ’aynı ablası’ yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az şarkıcı kızı kadar dikkat çekiyor.

Güzelliği ile öne çıkan ve yaptığı paylaşımlarla "Kızının önüne geçti" yorumları yapılan Havva Öztel'in küçük kızı da popüler bir isim.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada ’aynı ablası’ yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de ablasının izinden gidiyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada ’aynı ablası’ yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Havva Öztel son olarak küçük kızını paylaştı. Ayça Tilki mağazada gördüğü gelinliği üstüne giyip herkesin ortasında dans etti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel küçük kızını ifşa etti sosyal medyada ’aynı ablası’ yorumları yağdı! Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Öztel paylaşımında " Ve yine hem ağlak hem kahkahalara boğulan bir annenin kızı" notunu düştü. Kısa sürede gündem olan Ayça Tilki'ye, "Hareketleri aynı ablası" yorumları yapıldı.

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